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İran'dan İsrail'e misilleme açıklaması!

ahaber.com.tr Damla Karasu
Giriş: 01.08.2024 06:24
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İran’dan İsrail’e misilleme açıklaması!

Katil İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye çıkarırken dün sabah Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edildiği açıklandı. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın talebiyle acil toplandı. Katil İsrail'e kınamalar art arda gelirken, ABD ve İngiltere'nin hedefinde Tahran yönetimi vardı. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." dedi.

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