Katil İsrail Hamas askeri lideri Muhammed Deif’i öldürdüklerini iddia etti! Hamas’tan yalanlama geldi

İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif

MUHAMMED ED-DAYF KİMDİR?

İsrail'in onlarca yıldır onun peşinde olduğu ve çoğu kimse tarafından Filistin'deki direnişin sembolü olarak tanınan Dayf kimdir?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) yirmi yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyor. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyor.

Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail'e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.

Fakir bir ailede büyüyen Dayf, ailesine destek olmak için eğitimine bir süre ara verdi ancak daha sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. İleride birlikte Hamas'ın silahlı kanadı İzzzettin El-Kassam Tugayları'nı kuracağı arkadaşlarıyla da bu sırada tanıştığı tahmin ediliyor.

1989 yılında İsrail tarafından tutuklanan Dayf, Hamas'a üye olduğu suçlamasıyla 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.