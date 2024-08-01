Katil İsrail Hamas askeri lideri Muhammed Deif'i öldürdüklerini iddia etti! Hamas'tan yalanlama geldi
Son dakika haberine göre Katil İsrail ordusu, Gazze'ye yaptığı saldırıda Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif'i şehit ettiğini iddia ederek operasyona ait görüntüleri paylaştı. Ancak Hamas, Deif'in öldürüldüğünü yalanlayarak Deif'in yaşadığını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde 13 Temmuz'da hedef aldığı Dayf'ın ölümünün doğrulandığı iddia edildi.
Savunma Bakanı Yoav Gallant da yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatının düzenlediği suikastta Dayf'ın ölümünün doğrulandığını kaydetti
HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Hamas, Muhammed Deif'in yaşadığını açıklayarak İsrail'in iddiasını yalanladı.
MUHAMMED DEİF ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusu, bu saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının lideri Muhammed Dayf ve Kassam'ın Han Yunus lideri Rafi Selame'yi hedef aldığını savunmuştu.
Hamas, Dayf'ın öldürüldüğü iddiasını yalanlamış, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı katliamlarını "örtmek için bu isimleri öldürdüğü bahanesini kullandığını" belirtmişti.
KATİL İSRAİL SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Terör ordusu İsrail, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in şehit edildiği operasyona ait görüntüleri paylaştı.
İSRAİL YİNE AYNI TAKTİĞİ UYGULADI
Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif katil İsrail'in Gazze'deki saldırısında şehit oldu. Terör ordusu Deif'in şehit edildiği saldırının görüntülerini paylaştı. Gelişmeleri A haber canlı yayınında uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı.
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:
Gördüğüm kadarıyla eş zamanlı 2 tane lazer güdümlü bomba kullanıldı. Bunlar yaklaşık binlik bombalar olup zırh delme kapasitesi olan yani 5 metreyi delebilecek bombalar. İsrail yine aynı taktiği uyguladı. 1967 yılında uyguladığı hava saldırı taktiklerini bugün daha hassas suikastlarla yapıyor. Orada işgallerde bulunmuştu. İsrail ABD'den aldığı silah sistemleri ile Orta Doğu'da herkesi vururum mesajı veriyor.
Hiçbir Müslüman devletten ses çıkmıyor. Bir tek Türkiye'den ses çıkıyor. Bu olayda psikolojik harbin bir kısmıdır. Bu işin özü; Gazze'de sıkışan bir Netanyahu var ve burada istediklerini elde edemedi. Bir tek dün Hamas liderini şehit etti ve İsrail askeri çok fazla kayıp veriyor. İsrail halkı şu anda Netanyahu'yu desteklemiyor. Amerika'daki Yahudiler de Netanyahu'yu desteklemiyor. Bunun da ötesi İsrail soykırım ile yargılanıyor. Netanyahu ve Savunma Bakanı Galant soykırım suçundan yargılandı ve tutuklama kararı çıktı.
MUHAMMED ED-DAYF KİMDİR?
İsrail'in onlarca yıldır onun peşinde olduğu ve çoğu kimse tarafından Filistin'deki direnişin sembolü olarak tanınan Dayf kimdir?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf (Ebu Halid) yirmi yıldan fazla bir süredir belli olmayan bir ses ve görüntüyle yalnızca birkaç kez ortaya çıktı. Hamas'ın üst düzey yetkilileri dışında kimse onu tanımıyor. Başına ödül koyan İsrail de onu yalnızca o karartılmış görüntü ve imajıyla biliyor.
Asıl adı Muhammed Diyab İbrahim el-Mısri olan Dayf, 1965 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinlilerin İsrail'e karşı başlattığı direnişin ortalarında, deyim yerindeyse Filistin'i özgürleştirmek için ilk kurşunların atıldığı bir ortamda dünyaya geldi.
Fakir bir ailede büyüyen Dayf, ailesine destek olmak için eğitimine bir süre ara verdi ancak daha sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı. İleride birlikte Hamas'ın silahlı kanadı İzzzettin El-Kassam Tugayları'nı kuracağı arkadaşlarıyla da bu sırada tanıştığı tahmin ediliyor.
1989 yılında İsrail tarafından tutuklanan Dayf, Hamas'a üye olduğu suçlamasıyla 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HAYALET KOMUTAN
İzzettin El-Kassam Tugayları'nın komutanı iki lakapla anılıyor: Dayf ve Ebu Halid.
Muhammed Dayf'ın tiyatroyu çok sevdiği biliniyor. Hatta üniversite yıllarında kurduğu tiyatro kulübünde sahneye çıktığı da. Emevi ve Abbasi döneminde yaşamış tarihi bir şahsiyet olan "Ebu Halid" rolünü canlandırmasından dolayı bu ünvanla çağrılıyor.
Dayf lakabı ise misafir demek.
Dayf'ın üç fotoğrafı var. Biri çok eski, ikincisi maskeli, üçüncüsü de gölgesinin fotoğrafı. Dünyanın en güçlü istihbaratına sahip olmakla övünen İsrail'in bile elinde Dayf'ın yeni bir fotoğrafı yok.
Ne İsrail istihbaratı (Mossad) ne de askeri istihbarat servisi (Şin Bet), "Yılan Adam" adını verdikleri kişinin kişiliğine dair net bir resme sahip değil.
27 yıl boyunca, onu öldürmeye yönelik pek çok girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve doğrulanmamış bilgiler, onun 2003 yılında yaralandığını ve felçli kaldığını, ancak varlığının daha belirgin ve güçlü hale geldiğini gösteriyor.
Mossad, onun "hayatta kalma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip, gizemlerle çevrili ve dikkat çekmemeye son derece istekli bir hedef" olarak tanımlıyor.
Muhammed ed-Dayf hakkında biraz olsun bilgi bulmak imkansız. Zira, onlarca yıldır Filistin direniş hareketinin liderlerinin ve kadrolarının tasfiyesi ve suikastları İsrail'in en öncelikli stratejileriden biri olageldi.
İsrail 90'lı yıllardan bu yana, Şeyh Ahmed Yasin (2004), Dr. Abdülaziz Al-Rantisi (2004), Yahya Ayyaş (1996) ve Salah Şahade (2002) dahil olmak üzere birçok Hamas liderini öldürdü. Ancak Muhammad ed-Dayf kendisini hedef alan suikastlara rağmen hayatta kaldı.
Ocak 2011'de annesi vefat ettiğinde tüm Hamas liderleri cenaze törenine katıldı. Kendisi geldi mi gelmedi mi bilinmiyor. O dönem kimileri geldiğini ama hiç kimsenin bilmediğini söyledi. Bazıları güvenlik nedeniyle hiç gelmediğini öne sürdü. Bir kısmı da yaşlı bir adam kılığına girerek annesine veda edip gittiğini iddia etti.
Teknolojiyi kullanmıyor. Akıllı ve kıvrak zekalı biri. Görünmeyi sevmiyor. İsrail ile yeni bir çatışmanın başlayacağını duyuracağı zamanlarda nadiren sesli mesajlar yayınlamak zorunda kalıyor.
SAKLANMA USTASI
Dayf'ı gençliğinde tanıyanlar, planlama, kontrol etme, bağlantı kurma becerisinin yanı sıra, güçlü bir duruşa, yüksek güvenlik duygusuna ve isterse büyük bir saklanma yeteneğine sahip bir adam olduğunu söylüyor.
İsrail baskınlarından ve saldırılarından kaçmak için sürekli bir bölgeden diğerine gitmesi nedeniyle Dayf yani misafir olarak adlandırılıyor.
Hamas kaynakları, İsrail'in onu öldürmeye yönelik geçmiş çabalarından birinde bir gözünü kaybettiğini ve bir bacağında ciddi yaralanmalar meydana geldiğini söylüyor.
Bazıları tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu iddia ederken, diğerleri ise belirgin bir aksaklığı olmasına rağmen bunun doğru olmadığını dile getiriyor. Karısı, yedi aylık oğlu ve üç yaşındaki kızı, 2014'te bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.
Dayf, Hamas'ın hem Gazze'de daha etkili roketler inşa etme çalışmalarını hem de bölgedeki muazzam tünel kompleksini yönetiyor.
Dayf'ın bugünlerde askeri operasyonları tünellerden ve muhtemelen yer üstündeki gizli yerlerden yönettiği düşünülüyor ancak kendisi hiçbir zaman görülemedi.
İsrail güvenlik servisleri şimdi Dayf'in ölümünü doğrulamak için uğraş veriyor. Muhakkak ki, Dayf'ın öldürülmesi İsrail için büyük bir anlam taşıyor. İçeride ve dışarıda pozisyon kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu için ise can suyu demek.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve İzzettin El-Kassam Tugayları'nın komutanını geçtiğimiz sene "yürüyen ölü adamlar" olarak tanımlamıştı. Ancak aradan geçen aylar İsrailli yetkilileri yalanladı. Hem Sinvar hem de Dayf hayatta.
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