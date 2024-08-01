İsmail Haniye’nin yeri nasıl tespit edildi? Çarpıcı WhatsApp iddiası: Yahudi milyarder konum verdi İsrail katletti

Katil İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast gerçekleştirdi. İran'ın güvenlik zaafiyetleri tartışılırken İsmail Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğine ilişkin dış basında ve sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. WhatsApp kurucusu yahudi milyarder Yan Borysovych Koum İsrail'in talimatıyla şirket üzerinden Haniye'nin konumunu belirledi ve soykırımcı orduya iletti.