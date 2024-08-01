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İsmail Haniye'nin yeri nasıl tespit edildi? Çarpıcı WhatsApp iddiası: Yahudi milyarder konum verdi İsrail katletti

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:09 Güncelleme: 01.08.2024 13:20
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İsmail Haniye’nin yeri nasıl tespit edildi? Çarpıcı WhatsApp iddiası: Yahudi milyarder konum verdi İsrail katletti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. Haniye'nin suikasta uğramasıyla ilgili İran'ın güvenlik zafiyetleri tartışılırken Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğine ilişkin dış basında ve sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. WhatsApp kurucusu yahudi milyarder Yan Borysovych Koum İsrail'in talimatıyla şirket üzerinden Haniye'nin konumunu belirledi ve soykırımcı orduya iletti.

Arkasında ABD ve Avrupa ülkelerini alan siyonist İsrail rejimi, Gazze'deki soykırımını bölgeye yaymakta kararlı. 7 Ekim 2023'ten beri yani tam 300 gündür Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren İsrail, dün ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi öldürdü.

Katil İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast gerçekleştirdi. İran'ın güvenlik zaafiyetleri tartışılırken İsmail Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğine ilişkin dış basında ve sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. WhatsApp kurucusu yahudi milyarder Yan Borysovych Koum İsrail'in talimatıyla şirket üzerinden Haniye'nin konumunu belirledi ve soykırımcı orduya iletti.

ÇARPICI 'WHATSAPP' İDDİASI

İran'ın İsmail Haniye'yi koruyamaması ve zaafiyetleri geniş yankı uyandırırken suikastle ilgili akıllarda birçok soru işareti de kaldı. Siyonist yahudi milyarderlerin ABD'deki Silikon Vadisi'nde Filistin'i savunan kişilere yönelik kurduğu karanlık ağ geçtiğimiz aylarda ifşa olurken, Haniye suikastı sonrası siyonist şebekeye ilişkin çarpıcı bir 'WhatsApp' iddiası konuşulmaya başlandı.

WhatsApp'ın kurucusu olan yahudi milyarder Yan Borysovych Koum'un İsmail Haniye suikastında parmağı olduğu ifade edildi. Yahudi milyarder Koum'un İsrail'in talimatıyla şirket üzerinden Haniye'nin telefonuna bir WhatsApp mesajı aracılığıyla casus yazılım yüklettiği yazıldı.

Haniye'nin yerinin tespit edilmesinin ardından tam konumun Katil İsrail'e verildiği ve ardından kalleş saldırının gerçekleştiği iddia edildi.

SİLİKON VADİSİ'NDEKİ KARANLIK AĞ İFŞA OLMUŞTU

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketi yöneticileri, büyük finansörler, İsrail hükümet yetkilileri, İsrail lobisi aktivistleri gibi yüzlerce nüfuzlu isimden oluşan J-Ventures adlı grubun, İsrail'i eleştiren önemli isim ve kurumları sindirmek için belli planlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

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