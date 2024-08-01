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İngiltere'de aşırı sağcılar polisle çatıştı! Gözaltılar var

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 06:25
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İngiltere’de aşırı sağcılar polisle çatıştı! Gözaltılar var

Londra'da eylem yapan 100'ün üzerinde aşırı sağcı gözaltına alındı. Olaylarda bazı polis memurlarının da hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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