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Katil İsrail Gazze'de aracı hedef aldı!

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 06:27
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Katil İsrail Gazze’de aracı hedef aldı!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir aracı hedef alması sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

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