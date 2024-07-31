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Yemen'deki Husiler: Haniye suikastı bir terör suçudur

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:23
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Yemen’deki Husiler: Haniye suikastı bir terör suçudur

Yemen'deki İran destekli Husiler, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı "terör suçu ve tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirdi ve kınadı.

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