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Siyonistlerden bu kez de basına suikast! Şehit edilen Haniye'nin evini görüntülemek istemişlerdi: Muhabir ve kameraman işgal saldırında öldürüldü

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 18:24 Güncelleme: 31.07.2024 18:58
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Siyonistlerden bu kez de basına suikast! Şehit edilen Haniye’nin evini görüntülemek istemişlerdi: Muhabir ve kameraman işgal saldırında öldürüldü

Soykırım devleti Gazze'de katliamlarını korkunç şekilde sürdürürken kadın, çocuk demeden masum kanı dökmeye devam ediyor. Siyonistlerin katliamı her geçen gün farklı bir boyuta ulaşırken Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da hain suikasta uğradı ve şehit edildi. Suikastı üstlenen işgalciler basın mensuplarını da hedef alarak bölgede yaşanan gelişmelerin aktarılmasına engel oldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Hamas lideri İsmail Haniye'nin yıkılan evini görüntülemek ve gelişmeleri aktarmak için bölgeye giden El Cezire Arap gazetecisi İsmail el-Ghoul ve kameramanı Rami el-Rifi hayatını kaybetti.

İşgal devleti İsrail yalnızca Ekim ayından bu yana değil, uzun yıllardır Filistin'in çeşitli bölgelerinde kanlı saldırılarını sürdürerek masumları hedef aldı ve hedef almaya devam ediyor. Ekim ayından bu yana özellikle Gazze'de yaşanan katliam farlı bir boyuta ulaşırken siyonistler düzenledikleri peş peşe saldırılarla 40 bine yakın masumu katletti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da konutuna düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit etti.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da konutuna düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit etti.

Siyonistler bu kez de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da konutuna düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit etti.

HANİYE SUİKASTTA ŞEHİT EDİLDİ

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında şehit edildi.Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında şehit edildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

İŞGALCİLERDEN BU KEZ DE BASINA SUİKAST!

İşgalciler bu suikastle de sınırlı kalmadı, bu hain saldırıda şehit edilen Haniye'nin yıkılan evini görüntülemek ve son gelişmeleri aktarmak için bölgeye giden basın mensuplarını hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda El Cezire Arap gazetecisi İsmail el-Ghoul ve kameramanı Rami el-Rifi öldürüldü.

İşgalcilerin saldırısında öldürülen Al Jazeera muhabiri İsmail El-Ghoul.İşgalcilerin saldırısında öldürülen Al Jazeera muhabiri İsmail El-Ghoul.

El Cezire muhabiri İsmail El-Ghoul, Hamas lideri İsmail Haniye'nin yıkılan evini görüntülemek ve son gelişmeleri aktarmak için bölgeye gitmişti.

İşgalcilerin saldırısında öldürülen Al Jazeera kameramanı Rami el-Rifi.İşgalcilerin saldırısında öldürülen Al Jazeera kameramanı Rami el-Rifi.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

El Cezire muhabiri İsmail El-Ghoul'un sosyal medya platformu X hesabından Haniye'nin evinin yıkıntıları arasından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Al Jazeera muhabiri İsmail El-Ghoul'un katledilmeden önce X hesabından yaptığı paylaşım. Al Jazeera muhabiri İsmail El-Ghoul'un katledilmeden önce X hesabından yaptığı paylaşım.

İşgalciler tarafından öldürülen muhabirin paylaşımda "Kamp, hüzünlü bir atmosferde, Gazze şehrinin batısındaki Şati kampındaki Hamas lideri İsmail Haniye'nin evinin yıkıntıları arasından, büyük vatansever adama veda ediyor." notunu eklediği görüldü.

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