Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikastında Batı dünyası neden sessiz?

Özellikle Batı basınında Hamas'ın bir terör örgütü olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Batı'da bu şekilde bir tutum var. Bunun daha önce de araştırmaları yapılmış ve ortaya çıkarılmıştı. Medyanın büyük bölümü Siyonist yapının elinde bulunduğu için yapılan yorumlarda onların istediği şekilde yapılıyor.

Özellikle İngiltere basını da bu konuda sessizliğini koruduğu görülüyor. Bu nedenle tepki çekmemek için itidalli davranmaya çalışıyorlar.