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Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastında Batı dünyası neden sessiz?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 31.07.2024 18:48 Güncelleme: 31.07.2024 19:12
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Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikastında Batı dünyası neden sessiz?

Mecliste düzenlenen yemin törenine katılmak için Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikaste uğradı. Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmeyen İsrail'in saldırıları Orta Doğu'ya sıçradı. Bölgedeki soykırımına devam eden İsrail'in Haniye'yi şehit etmesinin ardından Batı dünyası bir kez daha ikiyüzlü politikasını gözler önüne serdi. Türkiye, Rusya, Çin ve Katar gibi devletlerden kınama mesajları peş peşe gelirken, ABD kanlı ortağı İsrail'e arka çıktı. Peki, Haniye suikastında Batı dünyası neden sessiz? A Haber'de yorumlandı...

Filistin halkını katleden ve son olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını giderek artıran ve 40 bini aşkın masum sivili öldüren İsrail, bölgedeki ateşi daha da körükleyecek bir adım attı.

HANİYE'Yİ ŞEHİT ETTİLER

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da konutuna düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit etti.

HAMAS'TAN İNTİKAM SÖZLERİ: CEZASIZ KALMAYACAK

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

İRAN HAİN SUİKAST İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Son dakika haberine göre İran Genel Başsavcılığı, Heniyye suikastinin tüm yönlerinin incelenmesi, olası ihmal veya hatalarla ilgili yasal işlem yapılması, faillerin tutuklanıp yargılanması talimatını verdi.

KATİL NETANYAHU'DAN SİYONİST BASININA TALİMAT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kabinedeki bakanlara İsmail Haniye suikastı haberleri hakkında yorum yapmamalarını emrettiği iddia edildi.

BATI DÜNYASI NEDEN SESSİZ?

Gazze'deki katliama ilk günden bu yana sessiz kalarak insanlık suçuna ortak olan Batı medyası, Haniye'nin şehit edilmesinin ardınsan ikiyüzlü bir politika daha sergileyerek suskunluğunu korudu.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven: Batı basını bildiğiniz gibi özellikle Hamas söz konusu olduğu zaman sessiz kalıyor. Siyonist medyadan da farklı bir yorum beklemek yanlış olabilir.

Fakat Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü itidal çağrısı yaparak, "Daha fazla tırmanıştan ve bölgesel yangından kaçınmak elzemdir. Tüm aktörleri azami itidal göstermeye çağırıyoruz. Kısasa kısas mantığı yanlış olur" ifadesini dile getirdi. Haniye'nin suikastının ardından ilk açıklama Almanya'dan gelmiş oldu.

Özellikle Batı basınında Hamas'ın bir terör örgütü olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Batı'da bu şekilde bir tutum var. Bunun daha önce de araştırmaları yapılmış ve ortaya çıkarılmıştı. Medyanın büyük bölümü Siyonist yapının elinde bulunduğu için yapılan yorumlarda onların istediği şekilde yapılıyor.

Özellikle İngiltere basını da bu konuda sessizliğini koruduğu görülüyor. Bu nedenle tepki çekmemek için itidalli davranmaya çalışıyorlar.

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