Gazzeli mazlumların kanı ABD’nin ellerinde! İşgalci İsrail’e silah yağdırdılar...

İŞGALCİ İSRAİL'E SİLAH YAĞDIRDILAR

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar ABD'den 11 milyar dolar değerinde askeri alım yaptığı da aktarılan açıklamada, bu alımlar içinde yeni bir F-35 savaş uçağı filosu, tank, zırhlı araç motorları, savaş taşıtları, binlerce tonluk askeri malzemenin yer aldığı paylaşıldı.