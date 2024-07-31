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Gazzeli mazlumların kanı ABD'nin ellerinde! İşgalci İsrail'e silah yağdırdılar...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 18:10
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Gazzeli mazlumların kanı ABD’nin ellerinde! İşgalci İsrail’e silah yağdırdılar...

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamına ilk günden bu yana destek vererek kanlı soykırıma ortak olan ABD, 7 Ekim'den bu yana işgalcilere 11 milyar dolarlık askeri alıma izin verdi.

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri, ABD'den 11 milyar dolara varan aralarında yeni bir F-35 filosu, tank, zırhlı araç motorları, savaş araçlarının yanı sıra binlerce tonluk askeri malzeme aldığı bildirildi.

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Siyonist İsrail'in Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in ABD'deki Savunma Bakanlığı Misyonunda görev değişimiyle, 5 yılın ardından Mishel Ben Baruch görevini Aviram Hasson'a bıraktı.

İŞGALCİ İSRAİL'E SİLAH YAĞDIRDILAR

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar ABD'den 11 milyar dolar değerinde askeri alım yaptığı da aktarılan açıklamada, bu alımlar içinde yeni bir F-35 savaş uçağı filosu, tank, zırhlı araç motorları, savaş taşıtları, binlerce tonluk askeri malzemenin yer aldığı paylaşıldı.

İNSANLIK DIŞI SİVİL SOYKIRIMI!

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 39 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, devam eden saldırıları ve uygulamaları sonucunda Gazze'de yol açtığı insanlık felaketi nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılandı.

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