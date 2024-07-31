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Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı! 25 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 13:47
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Pakistan’da şiddetli yağışlar can aldı! 25 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısı ve güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı afet nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara neden oluyor.

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