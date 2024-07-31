Meta'ya dev ceza! Zuckerberg'e biyometrik veri davasında büyük bedel...
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın, yüz tanıma teknolojisini kullanarak biyometrik verileri izinsiz olarak toplamakla suçlandığı Texas'taki davada 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.
1,4 MİLYAR DOLARLIK CEZA!
Texas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, "şirketin milyonlarca Texaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için" Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
GİZLİLİK İHLALİ YAPAN ŞİRKETLERE UYARI
Açıklamada, bunun, Texas'ın "Biyometrik Tanımlayıcının Toplanması veya Kullanımı Yasası" kapsamında açıklan ilk dava ve sağlanan ilk uzlaşma, Texaslıların gizlilik haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunan tüm şirketlere bir uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.
KİŞİLERİN YÜZDE GEOMETRİLERİ ALINIYOR
Meta'nın 2011'de "Etiket Önerileri" adı verilen özelliği kullanıma sunduğu anımsatılan açıklamada, bu özelliğin nasıl çalıştığı açıklanmadan tüm Texaslılar için otomatik olarak açıldığı aktarıldı.
Açıklamada, Meta'nın 10 yıldan fazla süredir Facebook'a yüklenen fotoğraflarda yer alan neredeyse her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımını uyguladığı ve kişilerin yüzde geometrisi kayıtlarının alındığı ifade edildi.
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