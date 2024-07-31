Meta’ya dev ceza! Zuckerberg’e biyometrik veri davasında büyük bedel...

1,4 MİLYAR DOLARLIK CEZA!

Texas Başsavcısı Ken Paxton tarafından yapılan açıklamada, "şirketin milyonlarca Texaslının kişisel biyometrik verilerini izinsiz olarak toplamasını ve kullanmasını durdurmak için" Meta ile 1,4 milyar dolarlık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.