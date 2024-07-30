İşgal askerlerinden skandal! Filistinli esire cinsel işkenceye ABD'den pişkin açıklama | İnsanca davranmaları için net olduk
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana terör devleti tarafından korkunç saldırılar devam ederken işgal ordusu Filistinli esirlere türlü türlü işkenceler uygulamaya devam ediyor. İsrail askerlerinin Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde bir Filistinli esire cinsel işkence yaptığına dair haberlerin ardından ABD Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi. Açıklamada "İsrail ve IDF'ye (İsrail Savunma Kuvvetleri) tüm tutuklulara insancıl hukuka uygun şekilde, insanca ve onurlu şekilde davranmaları gerektiği konusunda net ve tutarlı davrandık." denildi.
İşgalcilerin zulmü bitmiyor. Bir yandan katliama devam eden siyonistler bir yandan da skandal işkenceler yaparak Filistinlilere zulüm ediyor.
İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yapmakla suçlanarak gözaltına alınması işgal ülkesi İsrail'de tartışmalara yol açtı.
İŞGAL VEKİLİNDEN SKANDAL SAVUNMA!
İsrail Meclisi'nde Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, Likud temsilcisine "Bir kişinin makatına sopa sokmak meşru mudur?" sorusunu yöneltti. İsrailli Milletvekili Milwidsky, "Her şey meşru. Gazze'den çıkarılan bir teröristse yapılan her şey meşru." ifadesini kullandı.
ABD'DEN AÇIKLAMA: 'İNSANCA' DAVRANILMASI
ABD Dışişleri Bakanlığından, İsrail askerlerinin Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde bir Filistinli esire cinsel işkence yaptığına dair haberlerin ardından, İsrail'in tüm tutuklulara "insanca" davranması gerektiği yönünde açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Patel, "Cinsel işkence haberleri derinden endişe verici. İsrail ve IDF'ye (İsrail Savunma Kuvvetleri) tüm tutuklulara insancıl hukuka uygun şekilde, insanca ve onurlu şekilde davranmaları gerektiği konusunda net ve tutarlı davrandık." dedi.
'SAVAŞ SUÇU' OLUR MU SORUSUNA PİŞKİN YANIT
Sözcü Yardımcısı, "ciddi suistimal iddialarından bazılarının" İsrail ordusu tarafından araştırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Doğru olduğu kanıtlanırsa "savaş suçu" teşkil edip etmeyeceği sorusuna, "hukuk uzmanı olmadığını" söyleyerek karşılık veren Patel, iddialarda yer alan suçların "İsrail yasalarıyla uyuşmadığı" düşüncesini paylaştı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın, dün Sde Teiman Askeri Üssü'nde 9 askerin cinsel işkence ve darbettikleri bir Filistinlinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini yayımlamasıyla askeri polis, konu hakkında soruşturma başlatmış, askerler gözaltına alınmıştı.
FİLİSTİNLİ ESİRE CİNSEL İŞKENCE
İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.
New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.
Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.
Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.
9 İŞGAL ASKERİ GÖZALTINDA
İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.
İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ve aşırı sağcı fanatik gruplar, askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu üsse zorla girmişti. Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.
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