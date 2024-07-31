Katil İsrail’e destek veren Starbucks’a Gazze tokadı! Küresel satışlarda yokuş aşağı

GELİRİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Starbucks'ın toplam net geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 azalışla 9,11 milyar dolara indi. Şirketin toplam net geliri geçen yılın aynı döneminde 9,16 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Piyasa beklentileri şirketin gelirinin bu dönemde 9,24 milyar dolar olması yönündeydi.