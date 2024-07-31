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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu! 40 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 13:08
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne alabora oldu! 40 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Maniema eyaletinin başkenti Kindu yakınlarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

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