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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırı yakınında askeri tatbikat yaptı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 12:56
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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırı yakınında askeri tatbikat yaptı

Son dakika haberine göre Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırı yakınında gerçek mühimmatla ortak askeri tatbikat yaptı.

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