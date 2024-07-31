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İsrail hapishanelerinde 22 yıl kalan 2 Filistinli esir serbest bırakıldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 06:07
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İsrail hapishanelerinde 22 yıl kalan 2 Filistinli esir serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre İsrail ordusu, 22 yıllık hapis cezasının sona ermesinin ardından iki Filistinli esiri serbest bıraktı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.

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