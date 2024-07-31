31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Hizbullah'ın komutanı Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldı! İşgalcilerin Beyrut saldırısında bilanço artıyor | Ölü sayısı yükseldi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 20:02 Güncelleme: 31.07.2024 20:52
ABONE OL
Hizbullah’ın komutanı Fuad Shukr’un cansız bedenine ulaşıldı! İşgalcilerin Beyrut saldırısında bilanço artıyor | Ölü sayısı yükseldi

Gazze'de işgal saldırılarını sürdüren İsrail, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta bir binaya saldırı düzenledi. Saldırının ardından bölgede devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığını bildirildi. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işgalin saldırısı sonucu 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bir binaya saldırdı. Saldırının ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'ün öldüğü doğrulandı.

Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

FUAD SHUKR ÖLDÜ MÜ?

Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde,enkaz kaldırma çalışmaları sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

HİZBULLAH DOĞRULADI

Hizbullah, İsrail ordusunun başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü doğruladı

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine saldırdı.İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine saldırdı.

İsrail, dün düzenlediği saldırıda Fuad Shukr'u hedef aldığını aktarmış, Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr'un enkaz altında olduğu iddia edilmişti. Shukr'un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmamıştı.

İSRAİL "ÖLDÜRDÜK" DEMİŞTİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında hedefledikleri Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr'ün öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusunun Beyrut'a yönelik hava saldırısında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.İsrail ordusunun Beyrut'a yönelik hava saldırısında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

İsrail kanadı Şükr'ün öldürüldüğünü belirtirken, Hizbullah kanadı ise kurtulduğunu belirtti.

BİLANÇO ARTIYOR! ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İŞGALCİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanı hedef alındı.

İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı!İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör