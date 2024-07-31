Hizbullah’ın komutanı Fuad Shukr’un cansız bedenine ulaşıldı! İşgalcilerin Beyrut saldırısında bilanço artıyor | Ölü sayısı yükseldi

İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İŞGALCİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanı hedef alındı.