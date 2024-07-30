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Yunanistan'dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan'a gitmeyin

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 01:27
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Yunanistan’dan vatandaşlarına çağrı: Lübnan’a gitmeyin

Orta Doğu'da tansiyon yükselmeye devam ederken Yunanistan, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

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