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Kassam'dan Lübnan'daki direnişe net mesaj!

AA
Giriş: 30.07.2024 00:31
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Kassam’dan Lübnan’daki direnişe net mesaj!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'daki direniş güçlerine görüntülü mesaj gönderdi. Direniş güçlerinin İsrail ordusuna ait tankları imha ettiği anların yer aldığı videoda, "Lübnan'daki direniş güçlerine mesajımızdır: Bunlar, Gallant'ın Refah'tan çıkacağını söylediği tanklar. Biz, eminiz ki sizler görevi tamamlayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

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