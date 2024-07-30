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Katil İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinlinin evini yıktı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 12:35
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Katil İsrail ordusu Batı Şeria’nın Nablus kentinde bir Filistinlinin evini yıktı

Son dakika haberine göre Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinlinin evini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

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