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Japonya'da "güneş çarpması" uyarısı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 12:33
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Japonya’da güneş çarpması uyarısı!

Son dakika haberine göre Japonya'da 37 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle "güneş çarpması" uyarısı yapıldı. Japonya Çevre Bakanlığı da güneç çarpması olasılığı konusunda 31 vilayette uyarıda bulundu.

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