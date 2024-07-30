30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail Batı Şeria’da baskın düzenledi! Çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldılar

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 12:29
ABONE OL
Katil İsrail Batı Şeria’da baskın düzenledi! Çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldılar

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör