İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan katil İsrail’e rest: Sonuçları ağır olur



İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan





Pezeşkiyan, "İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırısının ağır sonuçları olur. İran, başta Gazze olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması için her türlü adımı atmaya hazırdır. Siyonist İsrail rejimi 75 yıldan fazladır işgal ettiği topraklarda Filistinlilere karşı her türlü katliam ve cinayeti işleyerek hiçbir uluslararası ve insani hukuka bağlı kalmamıştır" dedi.

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