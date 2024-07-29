İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan katil İsrail'e rest: Sonuçları ağır olur
İsrail-Lübnan sınırında yer alan İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına saldırı düzenlendi. Lübnan medyası ABD askeri üssünün son 24 saatte toplam 3 defa vurulduğunu ve sonuncusunun saatler önce olduğunu doğruladı. Orta Doğu'da yüksek tansiyon devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, “İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırısının ağır sonuçları olur” dedi. Pezeşkiyan İran'ın başta Gazze olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını9 da belirterek, "Siyonist İsrail rejimi 75 yıldan fazladır işgal ettiği topraklarda Filistinlilere karşı her türlü katliam ve cinayeti işleyerek hiçbir uluslararası ve insani hukuka bağlı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere dair telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pezeşkiyan'ın Fransa ile karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde ikili ilişkileri geliştirmeye, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve bu konuda yapılacak müzakerelere hazır oldukları mesajını verdiği aktarıldı.
Pezeşkiyan görüşmede, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 15 raporunda İran'ın nükleer anlaşmada verdiği taahhütleri yerine getirdiği ifade edilmekte. Ancak ABD'liler hiçbir taahhütlerini yerine getirmedikleri gibi tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildiler ve İran'a yönelik ağır ve zalimce yaptırımlar uyguladılar" ifadelerini kullandı.
"İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRMASININ AĞIR SONUÇLARI OLUR"
Bölgesel gelişmelere de değinen Pezeşkiyan, Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında artan gerilime işaret ederek, İsrail'in Lübnan'a saldırmasının büyük bir hata olacağını belirtti.
Pezeşkiyan, "İsrail'in Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırısının ağır sonuçları olur. İran, başta Gazze olmak üzere bölgede barış ve istikrarın sağlanması için her türlü adımı atmaya hazırdır. Siyonist İsrail rejimi 75 yıldan fazladır işgal ettiği topraklarda Filistinlilere karşı her türlü katliam ve cinayeti işleyerek hiçbir uluslararası ve insani hukuka bağlı kalmamıştır" dedi.
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