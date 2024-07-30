İsrail’de askeri üs işgal edildi! İsyan giderek büyüyor

İsrail'de 2021-2022 yıllarında başbakanlık yapan Bennett, X platformundan yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu deliliği derhal durdurun." ifadesini kullandı. Bennett, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine 27 Temmuz'da düzenlenen saldırıya dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Düşmanlarımız her taraftan bize saldırıyor, bir avuç isyancı ise İsrail ordusunu, hukukun üstünlüğünü ve ülkemizi parçalamak üzere askeri üssü basıyor. Bunlar, dünyadaki tek Yahudi devletini parçalamak istiyor. Bunlar ya kaosu görmezden gelecekler ya da buna teşvik edecekler."

Yaşananların askeri üste tutulan Hamas'ın savaşçılarıyla ilgisinin olmadığını, bilakis onların İsrail yasalarının elverdiği en büyük cezaya ve sıkıntılara çarptırılmayı hak eden vahşiler olduğunu iddia eden Bennett, "Sorun bizimle ilgili, biz burada bir devlet mi istiyoruz yoksa dilediği gibi hareket eden milisler mi?" ifadesini kullandı.