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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir eve hava saldırısı düzenledi

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 14:47
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İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde bir eve hava saldırısı düzenledi

Son dakika haberine göre İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

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