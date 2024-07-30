DSÖ'den 'alkol' alarmı! Avrupa su gibi tüketiyor rakamlar korkunç: Türkiye'yi örnek gösterdiler
Dünya çapında büyük sorunlardan biri haline gelen alkol yıllık yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne neden olurken tüketimi her geçen gün artmaya devam ediyor. "Kötülüklerin anası" olarak bilinen alkole ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Avrupa'ya 'acil' harekete geçme çağrısı yapıldı. DSÖ'nün Avrupa'daki alkol tüketimine ilişkin yayımladığı endişe verici rapora göre Avrupa'da her 3 yetişkinden 2'si içki içerken, her 10 yetişkinden biri alkolik sayılıyor. Kritik raporda DSÖ'nün Türkiye'yi bu konuda örnek gösterdiği ve alkol tüketimini azaltma hedeflerine ulaştığı kaydedildi.
"Kötülüklerin anas" tabiri ile bilinen alkol her geçen gün tehlikeli bir boyuta ulaşmaya devam ederken Avrupa bu konuda sınıfta kalmış durumda. Türkiye'nin alkol ile mücadelesi DSÖ tarafından örnek gösterildi ve raporda yayımlandı.
DSÖ'nün alkol tüketimine ilişkin yayımladığı rapor oldukça endişe verici ancak raporda Rusya ve Türkiye'nin sayesinde alkol tüketiminin azaldığı kaydedildi.
EN BÜYÜK ÖLÜM NEDENLERİNDEN BİRİ
DSÖ, Avrupa'daki alkol tüketimine ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, Avrupa'da yılda yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne yol açan alkol tüketimi, en büyük ölüm nedenlerinden biri sayılıyor.
Avrupa'da her gün 2 bin 200 kişi alkole bağlı nedenlerden ölüyor ve bu sayı bölgedeki toplam ölümlerin neredeyse yüzde 9'unu oluşturuyor. Alkol tüketiminin aile içi şiddet, kazalar ve ruh sağlığı sorunları da dahil büyük etkileri bulunuyor. Buna rağmen çok sayıda kişi, alkol tüketiminin zararlarını bilmiyor.
3 YETİŞKİNDEN 2'Sİ İÇKİ İÇİYOR
Sağlık risklerine rağmen Avrupalılar, yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada başı çekiyor. DSÖ'nün son verilerine göre erkekler kadınlardan yaklaşık 4 kat daha fazla içki içiyor. Avrupa'da her 3 yetişkinden 2'si içki içerken, her 10 yetişkinden biri alkolik sayılıyor.
Doktorlara göre alkol tüketimi kalp-damar hastalığına, kansere ve karaciğer sirozuna yol açıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 yılı aşkın süredir alkol tüketiminde herhangi bir azalma görülmüyor.
ALKOL İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Raporda, DSÖ'nün alkol tüketimini azaltma hedeflerine Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerin alkolden aldığı vergileri arttırıp, erişilebilirliği azaltması sayesinde ulaştığı tespiti yer alıyor.
AVRUPA'YA DSÖ'DEN ÇAĞRI
Çoğu Avrupa ülkesi, DSÖ'nün alkol vergilerinin artırılması, reklamlarının kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi tavsiyelerine uymuyor. DSÖ, 2025'e kadar Avrupa'daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısı yapıyor.
BİR ÖRNEK ÜLKE DE RUSYA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, farklı platformlarda alkole karşı kişisel tutumunu defalarca dile getirmiş, alkolü hayatından neredeyse çıkardığını ve bunun yerine sporu tercih ettiğini söylemişti.
ALKOL YERİNE ÇAY İÇİYOR
Önemli etkinliklerinde yanına aldığı beyaz termos şişesiyle dikkat çeken Rus lider, 2020'deki bir basın toplantısında termos içinde Sibirya bitkileri ile çay içtiğini belirtmişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2009 yılında kişi başına yıllık 14 litre alkol tüketiminin kaydedildiği ülkede bu rakamların yıllık 8 litreye gerilediğini bildirmişti.
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