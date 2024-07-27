Venezuela’da halk sandık başına gidiyor! 10 yıl sonra bir ilk | Ülkeye girişlerine izin verilmedi

ANKETLERDE BELİRSİZLİK HAKİM

Ülkenin en büyük medyası Telesur'un haberine göre, Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri tarafından yayımlanan anketlerde, Maduro, ortalama yüzde 71 ile önde görünürken, en yakın rakibi Gonzalez ise yüzde 23,9 ile ikinci sırada yer alıyor.

Muhalefete yakın medya tarafından yayımlanan anketlerde ise Gonzalez, ortalama yüzde 60 ile en yakıp rakiplerine büyük fark atıyor.