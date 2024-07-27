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Etiyopya'da 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası 3 günlük yas

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 11:11
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Etiyopya’da 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan sonrası 3 günlük yas

Etiyopya hükümeti, 257 kişinin hayatını kaybettiği heyelan nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Alınan kararla resmi binalar ve dünya çapında büyükelçilik ve konsolosluklarda bayraklar yarıya indirilecek.

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