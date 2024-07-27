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Alman kanalından tarihe geçen KKTC yayını! Yunan medyası ateş püskürüyor

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 13:23 Güncelleme: 27.07.2024 13:44
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Alman kanalından tarihe geçen KKTC yayını! Yunan medyası ateş püskürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan ve her fırsatta Türkiye hakkında kullandığı "işgalci" suçlamalarıyla gündeme gelen Yunanistan'da yeni bir kriz yaşandı. Almanya merkezli ARD1 televizyon kanalında yayınlanan KKTC haritası, Yunan medyasında büyük tepkiye neden oldu.

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