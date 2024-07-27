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Venezuela, seçimleri takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin vermedi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 11:05
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Venezuela, seçimleri takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının ülkeye gelişine izin vermedi

Venezuela'da yarın (28 Temmuz Pazar) yapılacak devlet başkanlığı seçimini takip etmek isteyen eski 5 devlet başkanının bulunduğu Panama uçağının Venezuela'ya gelmesine müsaade edilmedi.

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