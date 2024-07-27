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Katil İsrail katliama doymuyor! Han Yunus'ta yaklaşık 182 bin kişi yerinden edildi!

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 06:16
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Katil İsrail katliama doymuyor! Han Yunus’ta yaklaşık 182 bin kişi yerinden edildi!

Son dakika haberine göre İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 182 bin Filistinlinin yerinden edildiği belirtildi.

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