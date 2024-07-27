Olimpiyatlarda LGBT sapkınlığına Orban'dan sert tepki! Batı'da ahlak kalmadı
2024 Paris Olimpiyatları dün görkemli bir törenle açıldı ancak LGBT sapkınlığı burada da boy gösterdi. LGBT'liler kırmızı halıda yürürken Fransız rejisi ise sapkınlık propagandası yaptı. Olimpiyatlardaki bu skandala Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan tepki geldi. Orban, Batı’da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları’nın açılışında da gördük” diyerek Batı ülkelerinin ise LGBT'yi savunarak teşvik etmesini eleştirdi.
Toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkınlık LGBT, dayatması Paris Olimpiyatları'nda da boy gösterdi.
Olimpiyat açılışında skandal görüntüler ortaya çıktı. Canlı yayında kırmızı halıda bir grup travesti tarafından rezil bir şekilde yürüyüş yaparken Fransız rejisi ise sık sık LGBT'lileri anons ederek sapkınlığın propagandasını yaptı. Konuya ilişki Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan sert tepki geldi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Batı'da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları'nın açılışında da gördük" dedi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO üyesi olma umutlarını asla gerçekleştiremeyeceğini de ekledi.
BATI'YA SALVOLAR: AHLAK KALMADI
"Rusya'nın yumuşak gücünün en güçlü uluslararası cazibesi, LGBT karşıtlığıdır" diyen Orban, Batı ülkelerinin ise LGBT'yi savunarak teşvik etmesini eleştirdi. Hristiyan değerlerinin savunulması gerektiğini söyleyen Orban, "Batı'da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları'nın açılışında da gördük" ifadelerini kullandı.
"KATKISIZ LİBERALLER"
Orban, "Dar kesim, narin, avokado, latte, katkısız liberaller yerine cesur, milliyetçi ve genç Hristiyanların altında toplanabileceği bir bayrak kaldırmamız gerekiyor" dedi.
Romanya'nın orta kesimlerinde Macarların yoğun olarak yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen bir festivalde Macar toplumuna hitap eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın kendi menfaatlerinin gereklerini bir kenara bırakıp kendini imha etmek pahasına ABD dış politikasını takip ettiğini söyledi.
"GÜÇ DENGESİ ASYA VE RUSYA'YA KAYIYOR"
Orban, dünyada ise güç dengesinin Asya ve Rusya'ya doğru kaydığını ve önümüzdeki on yıllar, belki de asırlar boyunca dünyanın baskın güç merkezinin Asya olacağını söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan ve Endonezya'dan geleceğin büyük güçleri olarak bahseden Orban, "500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya düzeninde yaşanan bir değişiklik" dedi.
"UKRAYNA TAMPON ÜLKE KONUMUNA GERİ DÖNECEK"
Ukrayna'nın NATO ve AB üyesi olma umutlarını da asla gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Orban, "Biz Avrupalıların buna yetecek parası yok. Ukrayna, bir tampon ülke olma konumuna geri dönecek" ifadelerini kullandı. Orban, Rusya ve ABD arasında gerçekleştirilecek bir anlaşma ile Ukrayna'ya uluslararası güvenlik garantileri sağlanacağını ileri sürdü.
TRUMP'A DESTEK VERDİ
Yaklaşık 2 saat süren konuşmasında Orban, ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan eski Başkan Donald Trump'a destek verdi. Orban, kasım ayındaki seçimleri Trump'ın kazanacağı tahmininde bulundu. Macar lider, Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin politikasını o zamana kadar değiştirmemesi halinde, Trump'ın zaferinden sonra yapabileceği tek şeyin, yenilgiyi kabul etmek olacağını ileri sürdü.
"ONU ÖLDÜRMEK İSTEMELERİNİN NEDENİ..."
Trump'ın yeniden seçilme gayesinin ABD'yi post-nasyonalist liberal bir devletten yeniden bir ulus devleti haline getirmek olduğunu ve bunun için cezalandırıldığını ileri süren Orban, "Onu hapse atmak istemelerinin nedeni bu. Mülklerine el koymak istemelerinin nedeni de bu. Tüm bunlar işe yaramayınca, onu öldürmek istemelerinin nedeni de bu" dedi.
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