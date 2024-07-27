Olimpiyatlarda LGBT sapkınlığına Orban’dan sert tepki! Batı’da ahlak kalmadı

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Olimpiyat eleştirisi

"KATKISIZ LİBERALLER"

Orban, "Dar kesim, narin, avokado, latte, katkısız liberaller yerine cesur, milliyetçi ve genç Hristiyanların altında toplanabileceği bir bayrak kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Romanya'nın orta kesimlerinde Macarların yoğun olarak yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen bir festivalde Macar toplumuna hitap eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın kendi menfaatlerinin gereklerini bir kenara bırakıp kendini imha etmek pahasına ABD dış politikasını takip ettiğini söyledi.

"GÜÇ DENGESİ ASYA VE RUSYA'YA KAYIYOR"

Orban, dünyada ise güç dengesinin Asya ve Rusya'ya doğru kaydığını ve önümüzdeki on yıllar, belki de asırlar boyunca dünyanın baskın güç merkezinin Asya olacağını söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan ve Endonezya'dan geleceğin büyük güçleri olarak bahseden Orban, "500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya düzeninde yaşanan bir değişiklik" dedi.