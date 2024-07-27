ABD başkan adayı Trump’tan olası rakibi Kamala Harris’e sert sözler: 3 hafta önce bir hiçti, umurumda değil

ABD'de seçim yarışı kızışıyor dil sertleşiyor



"3 HAFTA ÖNCESİNE KADAR BİR HİÇTİ"

Trump, Harris hakkında "Üç hafta önce, o bir hiçti, başarısız bir başkan yardımcısıydı ve milyonlarca insanın geçtiği sınırı koruyamayan başarısız bir yönetim gösterdi. Ve onu önce 'sınır bekçisi' ilan etmişlerdi ama şimdi öyle bir şey söylemediklerini ifade ediyorlar" dedi.

Trump sözlerini "Bu söylediklerini her yerden siliyorlar çünkü tarihimizin en kötü sınır güvenliğine sahibiz. 3,5 sene önce ise en iyisine sahiptik" diye ekledi.