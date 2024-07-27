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Katillerin "güvenli bölge" yalanı deşifre oldu! Gazze'de 1 günde 54 Filistinli katledildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 17:50 Güncelleme: 27.07.2024 17:51
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Katillerin güvenli bölge yalanı deşifre oldu! Gazze’de 1 günde 54 Filistinli katledildi

Gazze'de Ekim ayından bu yana devam eden soykırım saldırılarında on binlerce masum katledildi ve katledilmeye devam ederken işgalciler "güvenli bölge" dediği birçok noktada Filistinlileri hedef almayı sürüdürüyor. İşgal ordusu Gazze Şeridi'nde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde, 1 gün içerisinde düzenlediği peş peşe saldırılarda, 54 Filistinli hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

Soykırımcılar Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de akan kan durmazken işgalciler hukuk tanımadan türlü türlü korkunç saldırılarla masumların kanını döküyor. İşgal ordusunun "güvenli bölge" yalanı bir kez daha ifşa oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde, 1 günde düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'de ʺgüvenliʺ olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki saldırılarında 54 kişi öldü.İsrail'in Gazze'de ʺgüvenliʺ olduğunu iddia ettiği bölgelerdeki saldırılarında 54 kişi öldü.

OKULA KANLI SALDIRI!

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, binlerce yerinden edilmiş insanın barındığı Deyr el-Belah'taki okula düzenlenen saldırıda 15'i çocuk ve 8'i kadın, 31 can kaybının olduğu, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

İşgalcilerin Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistinliler sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalıyor.İşgalcilerin Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistinliler sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalıyor.

"GÜVENLİ BÖLGE" DEĞİL MEZAR

Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı ise Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde sabah düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin öldüğünü ve 89 kişinin yaralandığını açıkladı.

Deyr el-Belah'taki okula düzenlenen saldırıda 15'i çocuk ve 8'i kadın, 31 can kaybının olduğu, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.Deyr el-Belah'taki okula düzenlenen saldırıda 15'i çocuk ve 8'i kadın, 31 can kaybının olduğu, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde çok sayıda sağlık merkezinin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı vurgulandı.

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