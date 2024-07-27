Katillerin "güvenli bölge" yalanı deşifre oldu! Gazze'de 1 günde 54 Filistinli katledildi

Soykırımcılar Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de akan kan durmazken işgalciler hukuk tanımadan türlü türlü korkunç saldırılarla masumların kanını döküyor. İşgal ordusunun "güvenli bölge" yalanı bir kez daha ifşa oldu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde, 1 günde düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.