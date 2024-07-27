Cezayir’in olimpiyat sporcuları Fransa’nın nehre atarak katlettiği vatandaşlarını unutmadı

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı dün (26 Temmuz) gerçekleştirildi. Olimpiyat tarihinde ilk kez açılış töreni bir stadyumun dışında, Sen Nehri'nde yapıldı.

Burada 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahı katetti. Tekne ile yapılan geçitte, ellerinde ülkelerinin bayrakları ve güllerle katılan Cezayirli sporcuların hareketi ise büyük yankı uyandırdı.