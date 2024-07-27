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Cezayir’in olimpiyat sporcuları Fransa’nın nehre atarak katlettiği vatandaşlarını unutmadı

ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 17:45 Güncelleme: 27.07.2024 17:46
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Cezayir’in olimpiyat sporcuları Fransa’nın nehre atarak katlettiği vatandaşlarını unutmadı

2024 Olimpiyatları'nın geçit töreni dün Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla yapıldı. Sen Nehri'ndeki geçit töreninde Fransa'nın eski sömürgelerinden Cezayir'in olimpiyat oyuncuları tören sırasında Paris'te 1961'de nehre atılarak katledilen Cezayirlilerin anısına suya gül bıraktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı dün (26 Temmuz) gerçekleştirildi. Olimpiyat tarihinde ilk kez açılış töreni bir stadyumun dışında, Sen Nehri'nde yapıldı.

Burada 6 bin 800 sporcu 85 tekneyle 6 kilometrelik güzergahı katetti. Tekne ile yapılan geçitte, ellerinde ülkelerinin bayrakları ve güllerle katılan Cezayirli sporcuların hareketi ise büyük yankı uyandırdı.

Olimpiyat sporcuları Sen Nehri'ne atılan Cezayirlileri anmak için suya gül bıraktıOlimpiyat sporcuları Sen Nehri'ne atılan Cezayirlileri anmak için suya gül bıraktı

SUYA GÜL BIRAKTILAR

Oyuncular, 1961'de katledilerek Sen Nehri'ne atılan Cezayirlileri anmak için suya gül bıraktı. Cezayir kafilesinin nehre gül bırakması ve bunun tarihi arka planı Fransız basınında manşetlerine taşındı.

Geçit törenin yapıldığı nehirden görüntü Geçit törenin yapıldığı nehirden görüntü

NELER YAŞANMIŞTI

Fransa'da 5 Ekim 1961'de, Paris'te ve çevresinde yaşayan Cezayirliler için sokağa çıkma yasağı konulmuştu. 30 bine yakın Cezayirli, Paris'teki sokağa çıkma yasağına tepki göstermek ve ülkelerindeki bağımsızlık mücadelesini desteklemek için 17 Ekim 1961'de barışçıl gösteri düzenlemişti.

Ancak eylemciler, dönemin Paris Emniyet Müdürü Maurice Papon'un emri üzerine polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Hafızalar kazınan karelerHafızalar kazınan kareler

Binlerce kişinin yaralandığı, yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığı olayda toplam kaç kişinin hayatını kaybettiği resmen tespit edilemese de katliamın tanıkları ve bağımsız kaynaklar, 300'den fazla Cezayirlinin çoğunun Fransa polisi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtmişti.

Tanıklar, göstericilerin bir kısmının da Paris polis karargahının bahçesinde ya da metro istasyonlarında öldürüldüğünü aktarmıştı.

ÖNERGE BU YIL KABUL EDİLDİ

Fransa, 1998'de 40 kişinin ölümünü kabullenmişti ancak katliamı 'devlet suçu' olarak tanımlamıştı. Fransa'da Ulusal Meclis 28 Mart'ta, '1961 Paris Katliamı'nı kınayan önergeyi onayladı. Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, 17 Ekim 1961'de Paris Emniyeti'nin sadece 'Cezayirli Müslüman Fransızlara' uyguladığı sokağa çıkma yasağına karşı çıkan Cezayirli ailelerin barışçıl gösteri düzenlediği ifade edildi.

Önergede, Cezayirli göstericilerin, dönemin Paris Emniyet Müdürü Papon'un emri üzerine polisin sert ve ölümcül baskısıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

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