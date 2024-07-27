Paris’te kırmızı alarm! Patlama riski nedeniyle bölge kapatıldı

Paris Medya Merkezi'nin bulunduğu bölge, 'patlama riski' nedeniyle kapatıldı.

BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı. Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı. Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.