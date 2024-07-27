Paris'te kırmızı alarm! Patlama riski nedeniyle bölge kapatıldı
Basın mensuplarının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip ettiği medya merkezinin bulunduğu bölgede kırmızı alarm verildi. Bölge "patlama riski" nedeniyle bir süre kapatılırken gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski nedeniyle uzaklaştırıldı.
Paris Medya Merkezi'nin bulunduğu bölge, 'patlama riski' nedeniyle kapatıldı.
Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi "patlama riski" nedeniyle bir süre kapattı.
BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı. Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı. Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.
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