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Zambiya'da kaçırılan yayın denetleme kurumu genel müdürü ölü bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.07.2024 06:05
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Zambiya’da kaçırılan yayın denetleme kurumu genel müdürü ölü bulundu

Zambiya'da radyo ve televizyon yayınlarının denetim ve düzenlemesinden sorumlu Bağımsız Yayıncılık Kurumunun (IBA) kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan genel müdürü Guntilla Muleya silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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