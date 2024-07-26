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Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 5 Filistinli öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 07:41
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Katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında en az 5 Filistinli öldü

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun Gazze kent merkezinin doğusuna gerçekleştirdiği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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