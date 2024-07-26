Uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" ile "El Chapo"nun oğlu ABD'de tutuklandı

Garland açıklamasında, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak görülen Sinaloa kartelinin iki kurucusundan biri olan Ismael Zambada Garcia ile diğer kurucusu "El Chapo"nun oğlu Lopez'in Teksas'ın El Paso kentinde tutuklandıklarını ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklarını kaydetti.