Terör İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinlilerin sığınağı "hapishane" oldu

TORUNLARI GÖÇ YOLUNDA YETİM KALDI

Maan bölgesinden göç ederek hapishaneye sığınan Filistinlilerden Nezire er-Rakab, "Üzerimize top mermileri ve kurşunlar yağarken evlerimizi terk ettik. Bunlardan biri üzerimize düştü, oğullarımdan biri ve 2 gelinim öldü. Bir diğer oğlum ise ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı. Asda Merkezi Hapishanesine sığınmak zorunda kaldık. Güvenli olmasa da başımızı sokacak başka alternatifimiz yok." dedi.

Yanlarına hiçbir şey almadan evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını aktaran Rakab, yatacak yatak ve giyecek giysileri olmadığını, başlangıçta hiçbir şeyleri olmadığından yerde uyumak zorunda kaldıklarını dile getirdi.