Olimpiyat Oyunları öncesi Fransa’da neler oluyor? Hızlı tren hattına sabotaj! Seferler tıkandı! Ülkede kırmızı alarm

SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.