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Papua Yeni Gine’de 3 köye saldırı! Onlarca ölü var

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 14:21
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Papua Yeni Gine’de 3 köye saldırı! Onlarca ölü var

Son dakika haberine göre Papua Yeni Gine’de geçtiğimiz hafta 3 köye düzenlenen saldırılarda 26 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

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