Putin ile Esad Moskova’da bir araya geldi! İşte masadaki kritik konular

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad'la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız." diye konuştu.