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Putin ile Esad Moskova'da bir araya geldi! İşte masadaki kritik konular

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:36 Güncelleme: 25.07.2024 14:21
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Putin ile Esad Moskova’da bir araya geldi! İşte masadaki kritik konular

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Moskova'da bir araya geldiği bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Esad'ın dün gece Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esad'la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız." diye konuştu.

Esed de Rusya ile Suriye'nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli." dedi.

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