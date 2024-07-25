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İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne gece yaptığı saldırıda 4 Filistinli öldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:11
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İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne gece yaptığı saldırıda 4 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne gece düzenlediği saldırıda 4 Filistinli öldü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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