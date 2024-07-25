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Moritanya açıklarında facia! Tekne alabora oldu: 25 kişi can verdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 14:23
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Moritanya açıklarında facia! Tekne alabora oldu: 25 kişi can verdi

Moritanya Sahil Güvenliği, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin başkent Nuakşot açıklarında alabora olması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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