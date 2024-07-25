Kerkük’te Türkmen vali dönemi! 100 yıl sonra Türkiye’nin girişimleri ile bir ilk...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2024'te Irak ziyareti

100 YIL SONRA KERKÜK'TE TÜRKMEN VALİ

Varılan mutabakata göre Türkmenler, Kürtler ve Araplar valilik görevini dönüşümlü olarak üstlenecek. TRT Haber'de yer alan habere göre, böylece 100 yıl sonra Türkiye'nin girişimleriyle Kerkük'te bir Türkmen vali olacak.

KERKÜK'TE TERÖR ÖRGÜTÜNE İZİN YOK

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre varılan mutabakatla kurulacak idarenin, PKK terör örgütünün varlığına izin vermemesi gerektiği belirtildi. Kerkük'te tüm yerel unsurları temsil eden bir yönetimin oluşması temennisinde bulunuldu.