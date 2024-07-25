ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslenerek yarıştan neden çekildiğini açıkladı: ABD'yi krallar değil halk yönetir
Başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez halka seslenen ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i neden kendisinin yerine önerdiğini, "İlerlemek için en iyi yolun, bayrağı yeni bir jenerasyona devretmek olduğuna karar verdim. Ulusumuzu birleştirmenin en iyi yolu bu." sözleriyle açıkladı.
ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık yarışından çekilmesiyle ilgili olarak ilk kez Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti ve aldığı kararın gerekçelerini anlattı.
Ülkesini ve ülkesine hizmet etmeyi çok sevdiğini ve başkanlık görevinden büyük gurur duyduğunu vurgulayan Biden, demokrasinin savunulması gereken bir dönemde olduklarını ve aldığı kararın bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Yarıştan çekilmesi kararının, Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında seçimlerin kazanılması için alındığını ima eden Biden, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan olarak yaptıklarıma, dünyadaki liderliğime, Amerika'nın geleceğiyle ilgili vizyonuma ve bunların ikinci döneme yeterli olacağına inanıyorum. Ancak hiçbir şey demokrasimizin kurtarılmasının önüne çıkamaz, kişisel arzularımız bile. Bu sebeple, ilerlemek için en iyi yolun, bayrağı yeni bir jenerasyona devretmek olduğuna karar verdim. Ulusumuzu birleştirmenin en iyi yolu bu."
KAMALA HARRİS'E ÖVGÜ
Kendisinin yerine neden Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i önerdiğini de izah eden Biden, "Ben kararımı verdim ve bunu paylaştım. Değerli Başkan Yardımcımız Kamala Harris'e teşekkür ediyorum. Kendisi deneyimli, güçlü ve yetenekli. Kendisi benim için inanılmaz bir ortak ve ülkemiz için lider. Şimdi seçim size kalmış. Amerikan halkı, bu seçimi yapın." dedi.
"KALAN 6 AYDA GÖREVİMİ YAPMAYA ODAKLANACAĞIM"
Başkanlık için kalan süresini hem iç hem de dış politikadaki önemli başlıklara eğilerek geçireceğini anlatan Biden, "Kalan 6 ayda başkan olarak görevimi yapmaya odaklanacağım." şeklinde konuştu.
Düşük gelirli aileler için maliyetleri azaltmaya, ekonomiyi büyütmeye, demokrasi ve insan hakları gibi alanlardaki çabalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Biden, ABD içinde siyasi şiddete yer olmadığını da sözlerine ekledi.
Uluslararası meselelerde de başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.
Biden, Ukrayna savaşında Kiev'e destek vermeyi sürdüreceklerini ve NATO ittifakını her zamankinden daha güçlü tutarak Rusya'ya karşı güçlü ve dirençli olacaklarını vurguladı.
ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yerine önerdiğini duyurmuştu.
Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.
Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos arasında Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.
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