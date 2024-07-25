ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslenerek yarıştan neden çekildiğini açıkladı: ABD’yi krallar değil halk yönetir

Uluslararası meselelerde de başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

Biden, Ukrayna savaşında Kiev'e destek vermeyi sürdüreceklerini ve NATO ittifakını her zamankinden daha güçlü tutarak Rusya'ya karşı güçlü ve dirençli olacaklarını vurguladı.