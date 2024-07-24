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Hamas: Paris Olimpiyatları'na ilişkin ölüm tehdidi videosu sahtedir ve İsrail uydurmasıdır

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.07.2024 06:06
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Hamas: Paris Olimpiyatları’na ilişkin ölüm tehdidi videosu sahtedir ve İsrail uydurmasıdır

Hamas, sosyal medyada yayılan ve bir kişinin İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılımı çerçevesinde, Fransa'nın başkenti Paris'te ölümlü saldırı tehdidinde bulunduğu görüntülerin İsrail'in uydurması olduğunu belirtti.

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