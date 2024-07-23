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Yasin 105 füzeleriyle hedef tam 12'den! Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar...

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlumu katlederken Kassam Tugayları ise direnişini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde 3 işgalci İsrail tankını ve bir D9 askeri buldozerini, Şuvaz bombası ve Yasin 105 füzeleriyle hedef aldı. İşte o anlar ve Yasin 105 füzelerinin özellikleri...

Giriş: 23.07.2024 00:48 Güncelleme: 23.07.2024 00:49
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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar...

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlumu katlederken Kassam Tugayları ise direnişini sürdürmeye devam ediyor.

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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar...

Son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyle bölgesinde işgalci İsrail ordusunun hedef aldığı görüntüleri yayınladı.

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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar...

İzzettin el-Kassam Tugayları, 3 işgalci İsrail tankını ve bir D9 askeri buldozerini, Şuvaz bombası ve Yasin 105 füzeleriyle İsrail ordusunu vurduğunu duyurdu.

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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar...

YASİN 105 ROKET ÖZELLİKLERİ
Yasin 105 roketi, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Çap: 105 milimetre

Uzunluk: 700 milimetre

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Kassam Tugayları yeni görüntüleri paylaştı! İşgalci İsrail ordusunu bir bir böyle avladılar...

Ağırlık: 13 kilogram

Menzil: 15 kilometre