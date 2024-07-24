24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'da batma tehlikesi geçiren savaş gemisi yaklaşık 3 hafta sonra kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.07.2024 06:03
ABONE OL
İran’da batma tehlikesi geçiren savaş gemisi yaklaşık 3 hafta sonra kurtarıldı

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda 7 Temmuz'daki onarım çalışmaları sırasında su alarak alabora olan İran donanmasına ait "Sehend" adlı savaş gemisi, yaklaşık 3 hafta süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör